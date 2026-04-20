Milano nuova terapia intensiva pediatrica all' Ospedale Niguarda | le immagini

A Milano, l’Ospedale Niguarda ha inaugurato una nuova terapia intensiva pediatrica. La struttura è stata allestita per aumentare la capacità di assistenza ai bambini ricoverati in condizioni critiche. L’unità è dotata di nuove attrezzature e spazi dedicati, con l’obiettivo di migliorare la cura dei pazienti più piccoli. Sono state condivise immagini che mostrano i nuovi ambienti e le aree di intervento.

L’Ospedale Niguarda a Milano potenzia ulteriormente l’assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l’apertura della nuova terapia intensiva pediatrica (Tip). Inserita all’interno del dipartimento materno infantile, la struttura ha 6 posti letto dedicati, ciascuno realizzato con un approccio “family centered”: i suoi spazi sono progettati per favorire un approccio di cura centrato sulla famiglia, rendendo anche i genitori protagonisti del percorso assistenziale. La nuova Tip accoglie e gestisce tutti i bambini con bisogni ad elevata complessità, sia di tipo medico che chirurgico, e diventa di fatto il riferimento per l’emergenza urgenza anche nei pazienti pediatrici.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, nuova terapia intensiva pediatrica all'Ospedale Niguarda: le immagini Notizie correlate L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicatiMilano, 20 aprile 2026 – L'Ospedale Niguarda potenzia ulteriormente l'assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l'apertura della nuova Terapia... “Piccoli campioni da record e da medaglie d’oro”: tutina a tema hockey nella Terapia intensiva neonatale dell’ospedale NiguardaMilano, 14 febbraio 2026 – Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Anche all’Ospedale Niguarda di Milano. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nasce la nuova Terapia Intensiva Pediatrica all'Ospedale Niguarda, per un'assistenza completa dei bambini in condizioni critiche; Ragazzina investita in monopattino. Non è più in pericolo di vita. Ma resta sotto osservazione; Crans-Montana, i cento giorni in ospedale dei ragazzi feriti: gli interventi, le fisioterapie, i primi passi. Ogni giorno fanno progressi; Convegno Donazione e Trapianti d’Organo, Verso una Nuova Stagione. L’ospedale Niguarda inaugura la nuova Terapia intensiva pediatrica: uno staff di professionisti al servizio dei casi più delicatiLa Tip è attrezzata per accogliere pazienti dai 28 giorni ai 18 anni affetti da patologie acute con compromissione delle funzioni vitali con un approccio di cura centrato sulla famiglia, rendendo anch ... ilgiorno.it Milano, nuova terapia intensiva pediatrica all'Ospedale Niguarda: le immagini(LaPresse) L’Ospedale Niguarda a Milano potenzia ulteriormente l'assistenza dedicata ai pazienti più piccoli con l'apertura della nuova ... stream24.ilsole24ore.com Nasce la nuova Terapia Intensiva Pediatrica all'Ospedale Niguarda, per un'assistenza completa dei bambini in condizioni critiche ospedaleniguarda.it/news/leggi/nas… x.com ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda facebook