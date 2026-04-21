Nuova Smart Fortwo 2027 | è tornata la leggenda?
Oggi viene presentata la nuova versione della Smart Fortwo, che segna il ritorno di un modello iconico. La casa automobilistica ha ufficialmente mostrato i primi bozzetti e le foto della Concept #2, che anticipa il progetto della futura versione di serie. Il modello, prevista per il 2027, rappresenta un passo importante per il marchio nel segmento delle auto compatte.
Smart richiama la Fortwo dall’oblio. La Concept #2, che anticipa la futura smart #2 di serie, debutta oggi con i primi bozzetti e le foto ufficiali. Il reveal fisico è per domani, 22 aprile, al Salone di Pechino. Cosa sappiamo davvero. Il ritorno alle origini. Due posti compatti, la filosofia Fortwo tornata intatta. Ruote agli estremi della carrozzeria, come l’originale del 1998. Linguaggio stilistico dichiarato “Love, Pure, Unexpected”. Combinazione bicolore bianco opaco con dettagli oro caldo. Firma del centro stile globale Mercedes-Benz. Il bozzetto ufficiale Smart della Concept #2 · Smart Mercedes-Benz Il design non cita la seconda generazione, quella che vedete in giro oggi: si collega direttamente alla prima Fortwo, la leggendaria Duemila.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it
La vera Smart sta per tornare ma solo elettrica
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«La nuova smart #2 sarà 100% elettrica, in continuità con la direzione intrapresa dal marchio negli ultimi anni. » La Smart ForTwo ha rappresentato un punto di svolta nel modo di vivere la città, rivoluzionando il modo di muoversi tra le strade urbane. Dopo un facebook