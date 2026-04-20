Smart #2 | nasce l’erede elettrica e premium della leggendaria ForTwo

Il marchio smart ha svelato a Pechino il prototipo Concept #2, un’auto compatta ed elettrica che rappresenta il nuovo modello di punta della gamma. Si tratta di una vettura a due posti pensata per muoversi facilmente nelle grandi città di tutto il mondo. La presentazione ufficiale ha mostrato le caratteristiche principali del veicolo, che punta a unire funzionalità urbana e stile premium.

Il marchio smart ha presentato a Pechino la Concept #2, il prototipo elettrico che segna il ritorno della storica vettura a due posti destinata alle metropoli europee e globali. La nuova proposta nasce dalla collaborazione tra Mercedes-Benz AG e Geely Holding Group, puntando a colmare un vuoto lasciato nei segmenti urbani premium con una soluzione tecnologica avanzata. La rivelazione del modello avviene in un momento cruciale per la mobilità cittadina, tra Parigi e Roma, dove l’attesa per un erede della celebre ForTwo è palpabile. Il progetto non si limita a una semplice riedizione nostalgica, ma rappresenta una vera evoluzione stilistica guidata dal Mercedes-Benz Global Design Team.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Smart #2: nasce l’erede elettrica e premium della leggendaria ForTwo Notizie correlate Nuova Smart Fortwo 2026: ultime info, come sarà la citycarEcco tutte le ultime informazioni aggiornate sulla nuova Smart Fortwo 2026 (che ufficialmente si chiamerà Smart #2), basate sulle notizie disponibili... Zeekr arriva in Italia con tre modelli premium della gamma elettricaEcco la Zeekr X perfettamente a suo agio tra gli yacht ancorati al porto di Fiumicino, con le sue linee scolpite per 4. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Progetto di Sponsorizzazione Fiera del Bestiame 2026; Smart #2, conto alla rovescia: l'erede della Fortwo protagonista a Salone di Pechino.; Informativa smart working: quale raccordo tra nuovo e vecchio obbligo?; In house providing: il Consiglio di Stato chiede alla Corte UE di ridefinire i confini del modello - ANCE. Smart Concept #2: l’erede elettrica della fortwo prende forma nei primi bozzettiA pochi giorni dal Salone di Pechino , smart svela i primi bozzetti e alcuni dettagli della Concept #2, showcar che anticipa la versione di serie della smart #2: in sostanza, l'erede elettrica della ... quattroruote.it Smart #2, conto alla rovescia: l'erede della Fortwo protagonista a Salone di PechinoSmart #2 debutta come concept al Salone di Pechino: ecco cosa sappiamo sulla nuova city car elettrica sviluppata con Geely e Mercedes, tra dimensioni compatte e ritorno alle origini del marchio ... motorbox.com “Cosa accadrebbe se...” a Roma ci fosse il lockdown energetico. Poco smart working, distanze immense e mobilità intermodale che non decolla. L’esercizio mentale non dà un buon esito Di Andrea Venanzoni - facebook.com facebook Smart working e bonus trasporti, Gualtieri al governo: “Non si può scaricare tutto sui comuni” roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com