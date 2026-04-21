La decisione di acquistare un immobile in via Roma a Montevarchi per ospitare la nuova sede della Polizia Locale ha suscitato critiche da parte di alcuni esponenti politici. L’intervento si concentra sulla gestione delle risorse pubbliche, con accuse di spese considerate eccessive o non giustificate. La questione è al centro di un dibattito che coinvolge le istituzioni locali e il pubblico, con particolare attenzione ai costi e alle modalità di intervento.

L’acquisto dell’immobile in via Roma a Montevarchi per la nuova sede della Polizia Locale al centro della polemica politica. "680 mila euro spesi male", tuonano i gruppi di opposizione consiliare Avanti Montevarchi e Impegno Comune che definiscono l’operazione "affrettata, parziale e priva di una reale visione urbanistica". Sebbene la necessità di un nuovo comando sia necessaria, non convincono le minoranze le modalità della scelta, un investimento rilevante che graverà sulle casse pubbliche senza aver prima vagliato alternative concrete attraverso un’analisi comparativa pubblica e trasparente. Secondo i capigruppo Fabio Camiciottoli e Cristina Rossi(nella foto) gli amministratori avrebbero definito l’edificio come "unico e insostituibile" senza fornire prove tecniche, chiedendo al Consiglio un via libera al buio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova sede dei vigili: "Soldi spesi male"

Full | Passengers Judge Her for Not Giving Up Her Seat, Until She Stands and Whole Bus Goes Quiet!

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