Sono arrivate sei offerte per l’acquisto dei terreni a Brugnato, dove i vigili del fu fuoco intendono costruire una nuova sede. Il comando provinciale ha avviato l’indagine di mercato e ora valuterà le proposte, che arrivano da diversi soggetti interessati.

BRUGNATO Sono sei le offerte presentate nell’ambito dell’indagine di mercato avviata dal comando provinciale del Vigili del fuoco per individuare un terreno edificabile a Brugnato sul quale costruire il nuovo Distaccamento. La manifestazione di interesse si è chiusa alcune settimane fa, con la commissione nominata dal comando provinciale guidato da Maria Francesca Conti che ha avviato nei giorni scorsi l’iter per la valutazione delle sei istanze presentate. Si tratta della seconda procedura avviata nell’ultimo anno dal comando provinciale. Il primo tentativo era andato a vuoto, con le tre offerte presentate che non sono state giudicate idonee a soddisfare le esigenze tecniche del distaccamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuova sede dei vigili del fuoco. Brugnato, presentate sei offerte per i terreni del Distaccamento

Approfondimenti su Brugnato Vigili del fuoco

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Brugnato Vigili del fuoco

Argomenti discussi: Macomer, presto riappaltati i lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco; Il nuovo Comandante Vigili del Fuoco dal Prefetto a Palazzo Malaspina; Nuova sede dei vigili del fuoco. Brugnato, presentate sei offerte per i terreni del Distaccamento; Pontecagnano, inaugurata la nuova sede della Polizia Municipale.

Nuova sede dei vigili del fuoco. Brugnato, presentate sei offerte per i terreni del DistaccamentoChiusa l’indagine di mercato lanciata dal comando provinciale, commissione al lavoro sulle istanze. Il primo bando si era chiuso con un nulla di fatto: le tre proposte erano state giudicate non idonee ... lanazione.it

Macerata Feltria, nuova caserma Vigili del Fuoco. Cgil: «Conquista, ora risposte su Fano e Pesaro»MACERATA FELTRIA – Dopo oltre dieci anni di impegno, confronto e determinazione sindacale, la nuova sede dei Vigili del Fuoco di Macerata Feltria è finalmente realtà. «Si tratta di un risultato import ... centropagina.it

Nuova sede della Polizia Locale di Carpi. Arletti e Fieni (FdI): “La sede della PL è in ritardo di un anno e mezzo: ora si proceda senza interruzioni” La sede attuale fatiscente di Via III Febbraio è, per Fratelli d’Italia, l’emblema della mancanza di investimenti sull - facebook.com facebook

La CISL di Roma inaugura la nuova sede di Bracciano, un luogo pensato per essere sempre più vicino alle lavoratrici, ai lavoratori, alle pensionate ai pensionati rafforzando la presenza della CISL nel territorio e il suo impegno quotidiano a favore delle perso x.com