Fabregas polemico | Non hanno bagnato il campo lasciando l'erba alta Si parla sempre dei soldi spesi
Cesc Fabregas ha commentato la vittoria del Como a Cagliari, esprimendo soddisfazione per il quarto posto in classifica. Durante un'intervista a DAZN, il calciatore ha criticato il campo dell’Unipol Domus, affermando che non è stato bagnato e che l’erba era alta. Ha anche parlato di alcune questioni legate al mercato, lasciando intendere che si discute molto sui soldi spesi.
Cesc Fabregas ha mostrato soddisfazione per la vittoria del Como a Cagliari e per il 4° posto in classifica agganciato ma si è soffermato su alcuni dettagli del match dell'Unipol Domus e a DAZN ha lanciato diverse frecciate anche sul mercato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Crans-Montana, “Hanno cercato di rianimare Cyane per un’ora”, parla il “figlio adottivo” dei MorettiJean-Marc Gabrielli, dipendente dei Moretti e "figlio adottivo" di Jacques, conferma che la porta di sicurezza era chiusa per errore.
Leggi anche: Sfruttano “Per Sempre Sì” per fare soldi e vendere anelli, Sal Da Vinci: “Un fake”. Ma la pagina è ancora online
Contenuti e approfondimenti su Fabregas polemico.
Temi più discussi: Fabregas polemico sul calendario dopo Como-Inter: Noi giochiamo sabato alle tre, loro di nuovo domenica; Fabregas: Ci poteva stare l'1-0 per noi. Poi la polemica sul calendario: Noi in campo sabato, l'Inter invece...; Fabregas punge l’Inter, frecciata a Chivu in TV: Chiedete a lui perché hanno giocato così; Fabregas: 'Ci poteva stare l'1 - 0 per noi'. Poi la polemica sul calendario: 'Noi in campo sabato, l'Inter invece...'.
Fabregas: Ci hanno criticato tanto e si parla spesso dei soldi spesi ma…Intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro il Cagliari, Cesc Fabregas ha parlato così del match ... msn.com
Fabregas spiazza: «Bastoni fischiato? Capita perché gioca nella squadra più forte d’Italia. Diventerà capitano della Nazionale»Fabregas spiazza: «Bastoni fischiato? Capita perché gioca nella squadra più forte d’Italia. Diventerà capitano della Nazionale». Le parole La semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter ha riacceso i ... juventusnews24.com
Fabregas polemico: calendario da brividi! Cesc Fabregas non le manda a dire : “Dobbiamo riposare bene dopo la gara di oggi. Noi dopo aver giocato oggi giocheremo nuovamente sabato alle 15 , per giunta fuori casa (a Cagliari) . L’Inter invece - facebook.com facebook
Qualcuno spieghi a Fabregas che il calendario lo decidono le Pay tv. O forse pensa che Cagliari-Como abbia lo stesso ascolto e fascino di Milan-Inter… x.com