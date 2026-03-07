Fabregas polemico | Non hanno bagnato il campo lasciando l'erba alta Si parla sempre dei soldi spesi

Cesc Fabregas ha commentato la vittoria del Como a Cagliari, esprimendo soddisfazione per il quarto posto in classifica. Durante un'intervista a DAZN, il calciatore ha criticato il campo dell’Unipol Domus, affermando che non è stato bagnato e che l’erba era alta. Ha anche parlato di alcune questioni legate al mercato, lasciando intendere che si discute molto sui soldi spesi.