Capitale cultura 2028 Ancona fa un figurone | un dossier tra mare e rotta verso il futuro

Ancona si prepara a presentare il suo progetto per Capitale Cultura 2028, puntando su iniziative che uniscono mare e innovazione. La città sta lavorando per mettere in risalto le proprie risorse e valorizzare il patrimonio locale attraverso una serie di proposte concrete. Il percorso coinvolge diversi settori, con l’obiettivo di mostrare l’identità e le potenzialità del territorio.

Ancona, 26 febbraio 2026 – E' proprio vero che gli esami non finiscono mai, come diceva il grande Eduardo De Filippo. Questa mattina, nella Sala 'Spadolini' del Ministero della cultura a Roma, Ancona ne ha sostenuto uno tra i più importanti della sua storia recente: quello riguardante la candidatura a Capitale italiana della cultura per il 2028. I rappresentanti dei soggetti coinvolti hanno presentato il dossier "Ancona. Questo Adesso", per poi rispondere ad alcune domande da parte dei membri dell'apposita commissione chiamata a valutare le proposte delle dieci città candidate. L'audizione pubblica rappresenta la fase decisiva del percorso avviato con la presentazione del dossier di candidatura.