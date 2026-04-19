Il decollo la strana rotta verso il golfo e la scomparsa | cosa è successo al drone Usa partito da Sigonella

Negli ultimi giorni, la base di Sigonella, punto strategico delle operazioni NATO nel Mediterraneo, è stata al centro di attenzione internazionale a causa di movimenti insoliti di droni statunitensi MQ-4C Triton. Un drone è decollato e ha seguito una rotta inusuale verso il golfo, per poi scomparire dai radar. La vicenda ha suscitato molte discussioni sui movimenti della piattaforma e sulla sua successiva

Negli ultimi giorni la base di Sigonella, snodo strategico delle operazioni NATO nel Mediterraneo, è tornata al centro dell’attenzione internazionale per una serie di movimenti ritenuti “insoliti” di droni statunitensi MQ-4C Triton. Le informazioni provenienti dalla stampa e da analisti indipendenti, come ItaMilRadar, si intrecciano, delineando uno scenario complesso tra incidenti non chiariti nel Golfo Persico e rotte anomale. Once again, the Tritons based at Sigonella are providing us with some interesting insights through their atypical flight patterns. https:t.coH5puUfP6ug — itamilradar (@ItaMilRadar) April 18, 2026 Il caso Sigonella: voli sospetti e anomalie tecniche.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il decollo, la strana rotta verso il golfo e la "scomparsa": cosa è successo al drone Usa partito da Sigonella Notizie correlate Drone spia Usa partito da Sigonella verso il Golfo Persico, missione di ricognizione sull’area di KhargUn grande drone spia americano è decollato da Sigonella e ha raggiunto il Golfo Persico , sorvegliando per ore anche l’area dell’isola di Kharg ,... Drone USA: 15 ore di volo da Sigonella al Golfo PersicoUn drone americano MQ-4C Triton decolla dalla base di Sigonella, in Sicilia, per sorvolare il Golfo Persico e monitorare la costa iraniana vicino a...