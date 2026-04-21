Nuova piscina a Montale via ai cantieri con un finanziamento da 6,7 milioni

A Montale, frazione di Castelnuovo Rangone, sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova piscina comunale. È stato firmato il contratto di appalto di partnership pubblico-privata e il diritto di superficie, dopo che la gara d’appalto era stata aggiudicata. Il progetto prevede un finanziamento di 6,7 milioni di euro, segnando un passo importante nell’iter di realizzazione dell’impianto.

Prosegue il percorso verso la nuova piscina comunale di Montale, frazione di Castelnuovo Rangone. Dopo l’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori, è stato firmato il contratto di appalto di partnership pubblicoprivata e il diritto di superficie per la realizzazione dell’opera.BCC.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Lavori nella piscina comunale, l’opposizione: “Revocato il finanziamento da 150mila euro”Le risorse riguardavano un contributo destinato al rifacimento dell’impianto dopo il crollo del tetto nel 2023, ma sono emerse incompatibilità... Complanarina: via ai cantieri dopo decenni, il Pd chiede garanzie e trasparenza sul decreto di finanziamento.Complanarina: via ai cantieri, ma il Pd chiede trasparenza sul decreto Dopo anni di attesa e rinvii, la bretella stradale Complanarina, destinata a...