Lavori nella piscina comunale l’opposizione | Revocato il finanziamento da 150mila euro

L’opposizione di Trepuzzi denuncia che il finanziamento di 150mila euro per la piscina comunale è stato revocato a causa di un’errata applicazione delle norme nazionali. La somma, destinata ai lavori di ristrutturazione dopo il crollo di agosto, sembra essere stata bloccata per un problema di compatibilità procedurale. La decisione ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini, che aspettano da tempo interventi per riaprire la piscina. La questione ora riguarda i passaggi burocratici necessari per sbloccare l’intervento.

Le risorse riguardavano un contributo destinato al rifacimento dell’impianto dopo il crollo del tetto nel 2023, ma sono emerse incompatibilità procedurali. I capigruppo di minoranza: “Errore grave dell’amministrazione” TREPUZZI – Ci sarebbe una incompatibilità procedurale con la normativa nazionale alla base della revoca di un finanziamento di poco superiore ai 150mila euro, destinato al Comune di Trepuzzi, per il rifacimento della piscina comunale, dopo il crollo dell’agosto 2023. A renderlo noto sono capigruppo di opposizione Katia Orlandi e Marco Pezzuto che intervengono sulla revoca del contributo regionale, come comunicato sul portale: “Abbiamo rilevato che con delibera di giunta regionale 23 del 30 gennaio 2026 è stato revocato al Comune di Trepuzzi un contributo di circa 150.🔗 Leggi su Lecceprima.it

