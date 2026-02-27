La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzo

La Commissione comunale per le Pari Opportunità annuncia le iniziative previste per l’8 marzo, con un programma dedicato alla riflessione sulla condizione femminile e sui diritti civili. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in eventi e approfondimenti che mettano in luce le sfide attuali e le esperienze delle donne nella società contemporanea. Le iniziative si svolgeranno nel corso della settimana.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – dal titolo: “Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà”. In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale di Montevarchi e la Commissione comunale per le Pari Opportunità promuovono il ciclo di iniziative “Donne rese invisibili – Donne, Democrazia e Libertà”: quattro appuntamenti tra mostra fotografica, proiezioni e incontri di approfondimento dedicati alla condizione femminile nei diversi contesti sociali, politici e culturali, oltre i confini nazionali. Il programma... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzo Sì unanime in consiglio al nuovo regolamento per le Pari opportunità: ora la commissioneSoddisfatta Valeria Toppetti, assessore comunale alle Pari opportunità, per il sostegno bipartisan alle modifiche apportate: "Pone al centro la... Regione Marche, scelte le 21 componenti della Commissione per le Pari opportunitàANCONA – L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è al lavoro per la definizione della nuova composizione della Commissione regionale per le... Temi più discussi: Convocazione congiunta della 2ª e della 3ª commissione consiliare mercoledì 04 marzo 2026; Giovedì 5 marzo 2026 alle ore 9.00 si riunisce la Quarta Commissione Consiliare; Convocazione commissione elettorale per nomina scrutatori; In commissione Ambiente confronto con la struttura commissariale di Bagnoli. Migliaccio: Chiarezza e trasparenza per tranquillizzare i cittadini. Comune di Noci, insediata la nuova Commissione Parità Pari Opportunità guidata da Roberta GuagnanoMartedì 15 luglio, presso la Sala consiliare del Comune di Noci, si è svolta la seduta di insediamento della Commissione Parità e Pari Opportunità, organismo recentemente istituito con la ... affaritaliani.it Arrivate le candidature per la commissione PaesaggioAl Comune di Milano sono arrivate 28 candidature per 11 posti nella nuova commissione comunale per il Paesaggio, l'organismo che è finito nelle inchieste della Procura sull'urbanistica, i cui ... rainews.it Nell'ambito delle iniziative promosse per la valorizzazione delle pari opportunità e per il riconoscimento del ruolo della donna architetto quale protagonista dei processi di... Leggi l'articolo - facebook.com facebook Si insedia a Falconara la commissione pari opportunità: eletti all'unanimità presidente e vicepresidente x.com