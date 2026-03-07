Il Rotary Club Valle Telesina annuncia con entusiasmo la nomina di Filomena Di Mezza alla Commissione Nazionale Pari Opportunità dell’ANCI. La decisione è stata comunicata ufficialmente e rappresenta un riconoscimento per l’attività svolta dall’avvocato nel settore delle pari opportunità. La notizia è stata diffusa attraverso i canali ufficiali del club, che sottolinea l’importanza di questa nomina per la rappresentanza territoriale.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Rotary Club Valle Telesina accoglie con immenso orgoglio e profonda soddisfazione la notizia della nomina dell’Avv. Filomena Di Mezza, stimata socia e membro del consiglio direttivo del Club, quale componente della Commissione Nazionale per le Pari Opportunità dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). L’insediamento ufficiale della Commissione, avvenuto da poche settimane, segna l’inizio di un percorso di alto valore civile e istituzionale. Sotto la guida del neo-presidente Enrico Di Giuseppantonio e in sinergia con la delegata nazionale Vittoria Ferdinandi, la Commissione sarà chiamata a coordinare l’impegno dei Comuni italiani su temi cruciali: dal rafforzamento dei centri antiviolenza alla promozione di una cultura della parità che parta dai banchi di scuola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Rotary Club Valle Telesina esprime orgoglio per la nomina di Filomena Di Mezza alla Commissione Nazionale Pari Opportunità dell’ANCI

