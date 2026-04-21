La Mazda CX-80, il SUV a sette posti di fascia alta della casa automobilistica, si rinnova con un aggiornamento ufficiale annunciato il 9 aprile scorso. La versione 2026 presenta modifiche estetiche e di allestimento rispetto al modello precedente, mantenendo però le caratteristiche principali che la distinguono nel segmento. Il restyling coinvolge gli aspetti estetici e tecnici, senza modificare la struttura di fondo del veicolo.

La Mazda CX-80 — SUV 7 posti top di gamma della casa di Hiroshima — entra nel model year 2026 con il restyling ufficiale annunciato il 9 aprile scorso. Mazda lo chiama “Kaizen”, la filosofia giapponese del miglioramento continuo. Niente rivoluzione: sospensioni riviste, sistemi di sicurezza aggiornati, diesel ora compatibile con il carburante rinnovabile HVO 100. Listini confermati da 61.235 euro, auto già disponibile in concessionaria. Design e dimensioni. Lunghezza: 4.995 mm, cinque metri tondi. Larghezza: 1.890 mm, altezza 1.710 mm. Passo allungato di 26 cm rispetto alla sorella CX-60. Configurazione sei o sette posti, a seconda dell’allestimento.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Mazda CX-80 2026: cosa cambia col restyling?

NEW Mazda CX-80 AWD 2025 - Visual review

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