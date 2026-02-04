Nuova Mazda CX-5 2026 | sarà termica ed elettrica FOTO

La nuova Mazda CX-5 del 2026 arriverà sia in versione termica che elettrica. La casa giapponese ha appena svelato alcune immagini e dettagli sui modelli in arrivo, che vogliono puntare sulla sostenibilità senza rinunciare alla praticità. Le prime informazioni confermano che la SUV sarà disponibile con motori tradizionali e versioni ibride o completamente elettriche, per rispondere alle nuove esigenze di mercato. I fan del modello dovranno aspettare ancora qualche mese, ma le anticipazioni sono già abbastanza chiare.

Ecco tutte le informazioni aggiornate sulla nuova Mazda CX-5 2026 e sulle versioni termicheibridaelettrificate (secondo i dati disponibili finora): 1. Mazda CX-5 2026 – Configurazione termica mild hybrid. Motore disponibile al lancio. 2.5 Skyactiv-G benzina con mild hybrid 24 V (e-Skyactiv-G), potenza circa 141 CV e 238 Nm di coppia.. L'ibrido è leggero, cioè supporta il motore termico ma non può far muovere l'auto da solo in modalità solo elettrica.. Trasmissione e trazione. Cambio automatico 6 rapporti (non manuale).. Disponibile con trazione anteriore oppure integrale i-Activ AWD.. Prestazioni (indicative).

