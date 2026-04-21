Nuova Gamec Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere

Il Comune di Palafrizzoni ha approvato la variazione al bilancio, consentendo la vendita di azioni di A2A. Questa operazione mira a recuperare 345mila euro e a far ripartire i lavori della Nuova Gamec. Un ulteriore pacchetto di azioni sarà destinato a finanziare i lavori per Porta Sud. La decisione è stata comunicata in una riunione ufficiale, con il sindaco che ha sottolineato la necessità di queste azioni per il progetto.

IN GIUNTA. Approvata la variazione al bilancio. Gandi: necessaria per recuperare 345mila euro. Un altro pacchetto azionario servirà per Porta Sud. Il Comune di Bergamo vende una quota di azioni A2A per un valore di 345mila euro, «una scelta necessaria per poter riavviare il cantiere della nuova Gamec» spiega l’assessore al Bilancio Sergio Gandi. Prevista, ma non formalizzata, la vendita di un secondo pacchetto di azioni, per altri 388.300 euro, entrate che andrebbero a coprire i costi generati dalla permuta di aree nell’ambito di Porta Sud con Ferrovie dello Stato-Sistemi urbani, dove sorgerà la nuova stazione del Trasporto pubblico locale (Tpl).🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere Notizie correlate Leggi anche: Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2A Bergamo sblocca i cantieri: vendute azioni A2A per Gamec e Porta SudL’amministrazione di Bergamo ha deciso di monetizzare una parte del proprio patrimonio azionario per sbloccare due progetti infrastrutturali... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere; Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2A; Cantiere Gamec primo giorno di lavoro per la nuova impresa; Bergamo sblocca i cantieri | vendute azioni A2A per Gamec e Porta Sud. Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiereApprovata la variazione al bilancio. Gandi: necessaria per recuperare 345mila euro. Un altro pacchetto azionario servirà per Porta Sud. ecodibergamo.it Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2ALe azioni di A2A del Comune di Bergamo interessate sono parte del pacchetto da oltre 5 milioni autorizzato all'alienazione per il 2026. bergamonews.it Nuova Gamec, Palafrizzoni vende le azioni A2A per far ripartire il cantiere x.com (Donatella Tiraboschi) Sui problemi della nuova Gamec Palafrizzoni ha fatto i conti. E ora chiede un maxi risarcimento all'impresa revocata facebook