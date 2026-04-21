Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2A
Per far ripartire un cantiere considerato prioritario per la città, le autorità locali hanno deciso di vendere azioni di una grande società energetica. La vendita riguarda 345 mila euro di partecipazioni, che portano nelle casse del Comune risorse utili per sbloccare i lavori. La cifra ottenuta rappresenta una parte significativa degli utili derivanti dall’investimento in questa società, che continua a generare profitti. La decisione avviene in un momento in cui le finanze del Comune sono sotto pressione.
Bergamo. La necessità di sbloccare cantieri considerati prioritari per la città costringe Palazzo Frizzoni a rimettere mano ai conti, ma il prezzo rischia di pesare sul futuro. Con una variazione urgente al Bilancio di previsione 2026-2028 approvata il 15 aprile, la Giunta Carnevali interviene su entrate e spese per garantire la ripartenza di opere chiave. Tra le leve utilizzate torna la vendita di azioni A2A: una scelta che consente liquidità immediata, ma che apre interrogativi sulla sostenibilità dei bilanci negli anni a venire. Il capitolo più consistente riguarda il cantiere della nuova Gamec all’ex palazzetto dello sport. Dopo la risoluzione del contratto con l’impresa Manelli per inadempienza, il Comune ha affidato i lavori al consorzio modenese Cme, secondo classificato nella gara pubblica di appalto.🔗 Leggi su Bergamonews.it
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