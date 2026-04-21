Bergamo sblocca i cantieri | vendute azioni A2A per Gamec e Porta Sud

L’amministrazione comunale di Bergamo ha venduto azioni di A2A, destinando i proventi a due interventi infrastrutturali. Le risorse saranno utilizzate per completare i lavori relativi alla nuova sede della Gamec, situata nell’ex palazzetto dello sport, e per la realizzazione della stazione del trasporto pubblico a Porta Sud. Questa scelta permette di finanziare direttamente i progetti e di sbloccare le operazioni in corso.

L’amministrazione di Bergamo ha deciso di monetizzare una parte del proprio patrimonio azionario per sbloccare due progetti infrastrutturali cruciali: il cantiere della nuova Gamec presso l’ex palazzetto dello sport e la stazione del trasporto pubblico locale a Porta Sud. La manovra, approvata dalla Giunta Carnevali con una variazione al bilancio di previsione 2026-2028 lo scorso 15 aprile, prevede la vendita di circa 345 mila euro di azioni A2A per coprire i costi del primo intervento e altri 385 mila euro di titoli per saldare l’IVA relativa alla permuta dei terreni per la stazione. Dall’inadempienza alla ripartenza: il nuovo corso per il cantiere in via Pitentino.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bergamo sblocca i cantieri: vendute azioni A2A per Gamec e Porta Sud Notizie correlate Leggi anche: Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2A Leggi anche: Cantieri a Bergamo, attenzione al traffico. Si smonta la gru della nuova Gamec - Le foto e il video Altri aggiornamenti Si parla di: Per far ripartire il cantiere Gamec Palazzo Frizzoni vende 345 mila euro delle redditizie azioni di A2A. Porta Sud, depositato il piano urbanistico: al via la valutazione ambientaleLA NOVITÀ. Parte ufficialmente l’iter per il progetto di Porta Sud, uno dei principali interventi di rigenerazione urbana previsti dal Piano di governo del territorio. La Giunta comunale ha approvato ... ecodibergamo.it Porta Sud, Vitali e il contratto con Fs: il prezzo dell'area congelato al 2020 e la garanzia sulla bonificaA rinunciare alla partita di Porta Sud la Vitali spa e i suoi principali azionisti, Massimo e Cristian Vitali, probabilmente non hanno mai pensato, nemmeno quando soffiava la bufera estiva del ... bergamo.corriere.it