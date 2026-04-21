Nuova discariche di materiali inerti Avs | Rischi per salute e ambiente di una certa gravità Annullare le autorizzazioni

L'associazione Avs ha espresso preoccupazioni riguardo alle due nuove discariche di materiali inerti previste a Montaletto, sostenendo che possano comportare rischi significativi per la salute e l'ambiente. La denuncia si basa sulla presenza di potenziali pericoli legati alla gestione e alla localizzazione di queste strutture. L'organizzazione ha quindi chiesto di annullare le autorizzazioni già concesse per queste discariche.

Alleanza Verdi e Sinistra denuncia i rischi legati alle due nuove discariche di materiali inerti a Montaletto. E lo fa ricorrendo alle parole di una esperta in materia, Fiorella Belpoggi, direttrice scientifica dell’istituto Ramazzini di Bologna, centro di ricerca sul cancro “Cesare Maltoni”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Milano attorniata da discariche abusive di gomme (con enormi rischi per la salute)I consorzi sono in tilt: circolano 40mila tonnellate di gomme in più del previsto. Discariche di rifiuti inerti a Montaletto, Puntiroli: "Spostare gli impianti in area più idonea"Il candidato sindaco della lista civica Cervia Più chiede "chiarezza sull’impatto su abitazioni, attività produttive e agricole, viabilità e aree... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Apple fa nuovi progressi utilizzando la percentuale più alta di sempre di materiali riciclati nei propri prodotti; Torrione Alto, spunta una nuova discarica a cielo aperto; Cumuli di ingombranti per strada, discariche a cielo aperto a Udine; La camminata di protesta contro le due nuove discariche vicino alle saline: Non toccate il nostro paradiso. «Il Comune di Montichiari dica no a quella nuova discarica»«È una discarica, da oltre 1.800.000 metri cubi di rifiuti», ma «mascherata» da altro: così, invece del percorso autorizzativo che, con tutta probabilità, sarebbe bloccato dalla norma del fattore di p ... giornaledibrescia.it Nuova discarica abusiva: a Calerno spunta l’amiantoServe un Piano strutturato di mappatura dei siti contaminati e incentivi economici per lo smaltimento. Lo afferma ’Reggio Emilia Ripuliamoci’ dopo un nuovo ritrovamento di amianto abbandonato nelle ... ilrestodelcarlino.it Perchè "no" alla nuova discarica x.com Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Notaresco | Nuova #discarica, #residenti e #ambientalisti: "Fermare subito l'iter" L'#associazione #OsservatorioValTordino e le sigle #ambientaliste inviano una corposa nota agli #ent - facebook.com facebook