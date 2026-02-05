Discariche di rifiuti inerti a Montaletto Puntiroli | Spostare gli impianti in area più idonea

Un gruppo di residenti di Montaletto si oppone ai progetti di due impianti per rifiuti inerti nella zona. Negli ultimi giorni, sono cresciute le proteste contro le discariche, e i cittadini chiedono di spostare gli impianti in un’area più adatta. La questione è diventata al centro del dibattito locale, con i residenti che vogliono evitare che la loro zona diventi un deposito di rifiuti.

Il candidato sindaco della lista civica Cervia Più chiede "chiarezza sull'impatto su abitazioni, attività produttive e agricole, viabilità e aree sensibili" Negli ultimi giorni è emersa con forza la costituzione di un comitato di residenti che contesta i progetti riguardanti due impianti per rifiuti inerti a Montaletto. Una preoccupazione che, come puntualizza il candidato sindaco della lista civica "Cervia Più", Enea Puntiroli, "non riguarda solo una frazione: si tratta di un problema che interessa tutta Cervia, poiché coinvolge la salute, la sicurezza, l'ambiente e il futuro di ogni cittadino".

In Puglia, il numero di discariche rischia di aumentare, rendendo urgente un intervento strutturale.

