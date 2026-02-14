Milano attorniata da discariche abusive di gomme con enormi rischi per la salute
A Milano, numerose discariche abusive di gomme si trovano lungo gli argini dei Navigli, nei campi e dietro i guard rail, creando un rischio concreto per la salute pubblica. In particolare, nei comuni del Parco Sud, come Rozzano, Assago e Pieve Emanuele, si notano grandi mucchi di pneumatici abbandonati che deturpano il paesaggio e attirano ratti e insetti. Questi cumuli crescono di giorno in giorno, spesso senza interventi immediati delle autorità.
I consorzi sono in tilt: circolano 40mila tonnellate di gomme in più del previsto. Vengono dal mercato nero dell'usato e dall'estero, e non sono coperte dal contributo ambientale. Nei comuni a sud di Milano si stanno accumulando centinaia di copertoni che rappresentano un serio rischio per l'ambiente. "Durante i corsi sulla sicurezza ci insegnano che se prende fuoco una gomma, non c'è nulla da fare: conviene scappare", ci spiega un altro gommista.
Discariche abusive a Sala di Mosorrofa, in 5 mesi i rifiuti sono aumentati
A Sala di Mosorrofa, in cinque mesi, le discariche abusive di rifiuti sono cresciute significativamente.
Micro discariche abusive, affidati gli interventi
Le microdiscariche abusive rappresentano una sfida continua per il corretto smaltimento dei rifiuti.
Milano, in piazza Leonardo da Vinci dove il degrado si «accampa»: tende degli studenti e discariche abusive. i residenti: «Esasperati» L'accampamento è ancora lì. Fino a due giorni fa ci viveva un gruppo di lavoratori stranieri rimasti senza casa dopo l'incendio di uno stabile occupato in via Fracastoro. Il gruppo si è spostato alla ...
