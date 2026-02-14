Milano attorniata da discariche abusive di gomme con enormi rischi per la salute

A Milano, numerose discariche abusive di gomme si trovano lungo gli argini dei Navigli, nei campi e dietro i guard rail, creando un rischio concreto per la salute pubblica. In particolare, nei comuni del Parco Sud, come Rozzano, Assago e Pieve Emanuele, si notano grandi mucchi di pneumatici abbandonati che deturpano il paesaggio e attirano ratti e insetti. Questi cumuli crescono di giorno in giorno, spesso senza interventi immediati delle autorità.

I consorzi sono in tilt: circolano 40mila tonnellate di gomme in più del previsto. Vengono dal mercato nero dell'usato e dall'estero, e non sono coperte dal contributo ambientale. Nei comuni a sud di Milano si stanno accumulando centinaia di copertoni che rappresentano un serio rischio per l'ambiente. Cosa sta accadendo "Durante i corsi sulla sicurezza ci insegnano che se prende fuoco una gomma, non c'è nulla da fare: conviene scappare", ci spiega un altro gommista.

A Sala di Mosorrofa, in cinque mesi, le discariche abusive di rifiuti sono cresciute significativamente.

Le microdiscariche abusive rappresentano una sfida continua per il corretto smaltimento dei rifiuti.

