È stato annunciato il lancio della nuova Dacia Evader, prevista per il 2026, una piccola vettura elettrica derivata dalla Renault Twingo E-Tech Electric dello stesso anno. La vettura si caratterizza per un design semplice e una filosofia orientata alla robustezza e all’economia, tipica del marchio Dacia. Il modello sarà disponibile in versione più spartana rispetto alla Twingo, puntando a un prezzo più contenuto.

La futura Dacia Evader (nome ancora non definitivo) sarà, in sostanza, la “cugina low-cost” della nuova Renault Twingo E-Tech Electric 2026 — ma con una filosofia molto Dacia: più spartana, robusta e soprattutto economica. Ecco come dovrebbe essere, mettendo insieme tutte le anticipazioni più credibili Base tecnica: sì, è una Twingo. ma semplificata. La Evader nascerà sulla stessa piattaforma AmpR Small della nuova Twingo elettrica. Questo significa: motore da circa 60 kW (82 CV). batteria LFP da ~27,5 kWh. autonomia intorno ai 250 km WLTP. ricarica rapida fino a circa 50 kW. In pratica, prestazioni e tecnologia saranno molto simili alla Twingo, ma con meno optional e più attenzione al prezzo.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Dacia Evader 2026: piccola elettrica che nasce dalla Twingo

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