La Dacia Spring è praticamente fuori dal listino italiano: non è più ordinabile dai concessionari in Italia e viene venduta solo in pronta consegna fino a esaurimento delle scorte. La produzione per il nostro mercato è stata fermata (è stata destinata a Paesi dove gli incentivi elettrici sono confermati) e quindi non puoi più ordinarla nuova qui da noi. ECCO LA SOSTITUTA. Arriverà però un sostituto elettrico entro fine 2026. Dacia ha confermato l’arrivo di un nuovo modello elettrico di piccole dimensioni nella seconda metà del 2026 che andrà a prendere il posto (o comunque a rinnovare) il ruolo della Spring. La foto di copertina è un render ideato con AI. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Novità Dacia 2026: addio Spring, arriva una nuova piccola elettrica

Nuova Dacia Evader 2026: come sarà la piccola elettricaEcco tutte le informazioni conosciute sulla Dacia Evader 2026 — la nuova elettrica entry-level che Dacia sta preparando per il mercato europeo Cos’è...

Nuova Dacia Oroch 2026: arriva il pick-up su base nuova Dacia DusterEcco tutte le informazioni aggiornate (fino al 2025) sulla DaciaRenault Oroch e sulla sua evoluzione prevista per il 2026, incluso il possibile...

Temi più discussi: Dacia Spring, è già tempo di dirsi addio: fuori dal configuratore; Dacia dice addio alla Dakar; La citycar sparisce dal configuratore italiano, ecco perché; Dacia Spacer, questo il nome del nuovo atteso modello da 23.000 euro della casa romena?.

Dacia 2026 aggiorna Sandero, Jogger, Duster, Bigster e SpringLa gamma Dacia 2026 aggiorna motori e dotazioni: hybrid 155 su Jogger, EcoG 120 con automatico, hybrid-G 150 4x4 e Spring rivista. quotidianomotori.com

Dacia Jogger 2026, novità, motori, caratteristiche e prezziTutto sulla la Dacia Jogger 2026: novità estetiche, motori Hybrid 155 ed Eco-G 120, dotazioni e prezzi aggiornati per tutti gli allestimenti. newsauto.it

Grandi novità in casa Dacia: ecco le piccole citycar in arrivo nel 2026 e 2027! #dacia #daciaspring #daciahipster #citycar #ev - facebook.com facebook