Nuova condotta idrica via ai lavori Saranno rifatti anche gli allacci

A Capalbio Scalo sono iniziati i lavori per la sostituzione della nuova condotta idrica lungo via Berlinguer. L'intervento, promosso dall’azienda che gestisce il servizio idrico, prevede anche il rifacimento degli allacci esistenti. I lavori inizieranno domani e riguarderanno tutta la zona. La realizzazione di questa condotta mira a migliorare l’approvvigionamento e la qualità dell’acqua nella zona.

A Capalbio Scalo partono i lavori per la nuova condotta idrica in circonvallazione Berlinguer. Al via da domani quindi un importante intervento di bonifica da parte di Acquedotto del Fiora. Saranno 210mila euro l’investimento per la posa di 600 metri di nuova condotta in circonvallazione Berlinguer e il rifacimento di tutti gli allacci alle utenze. Il tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte del ’Fiora’. Sono state rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, quindi l’azienda ha pianificato la sostituzione di 600 metri di tubazione in pead. Con questo intervento...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuova condotta idrica, via ai lavori. Saranno rifatti anche gli allacci Notizie correlate Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Nuova condotta idrica, cambia la viabilità in tre stradeL’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che per consentire i lavori di dismissione della condotta esistente e la realizzazione di una... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: OROSEI: COLLEGAMENTO DELLA NUOVA CONDOTTA IN VIA SAN GAVINO; Sito Istituzionale | Nuova condotta idrica Ottavia-Trionfale, la viabilità dal 16 aprile; Lavori in corso... a Venaria Reale; Palù: al via i lavori per la nuova rete idrica e fognaria. Capalbio scalo, nuova condotta idrica in circonvallazione BerlinguerAcquedotto del Fiora investe 210mila euro per bonificare 600 metri di tubazione a Capalbio scalo, garantendo maggiore continuità del servizio idrico. maremmanews.it Una nuova condotta idrica nella frazione: Acquedotto del Fiora investe 210 mila euroIl tratto di condotta idrica interessato dalla bonifica era sotto stretto monitoraggio da parte del Fiora: rilevate frequenti problematiche che comportavano la chiusura del flusso, l’azienda ha pianif ... grossetonotizie.com #giannimorandi spietato contro la nuova #canzonissima condotta da #millycarlucci... coi da che parte siete - facebook.com facebook