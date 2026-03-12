Nuova condotta idrica cambia la viabilità in tre strade

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha annunciato che, per permettere la sostituzione della vecchia condotta idrica e la costruzione di una nuova, si modificano temporaneamente le strade di tre vie della città. I lavori sono mirati anche a risolvere le infiltrazioni che si sono verificate nel cavalcavia di via Dodecapoli Etrusca. La viabilità sarà interessata da deviazioni e restrizioni fino al completamento delle opere.

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore informa che per consentire i lavori di dismissione della condotta esistente e la realizzazione di una nuova condotta idrica, diretti anche a risolvere le problematiche relative alle infiltrazioni sviluppatesi al cavalcavia di Via Dodecapoli Etrusca. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Lavori in zona porto. Nuova condotta idrica, sottopasso chiuso un mese Nuova ciclovia, in programma lavori alla condotta idrica: "Sospesa l'erogazione d'acqua"I tecnici del Gruppo Hera saranno impegnati, giovedì 26, nella messa in servizio della nuova condotta idrica di via Copparo a Ferrara. Una raccolta di contenuti su Nuova condotta Temi più discussi: Nuova condotta idrica, cambia la viabilità in tre strade; Nuove Acque: manutenzione straordinaria alla rete idrica; Lavori alla condotta idrica: divieto di circolazione in Via San Liberatore dal 9 al 13 marzo; QUARTU SANT’ELENA: EFFICIENTAMENTO DELLA RETE IDRICA NELL’INCROCIO TRA VIA CIMABUE E VIA MARCONI. Pozzuoli, individuati due allacci illegali sulla nuova condotta in Strada della ColmataIl Servizio Ciclo Integrato delle Acque del Comune di Pozzuoli sta proseguendo la campagna di acquisizione delle nuove utenze idriche nelle aree di Strada ... napolivillage.com Nuova condotta al Cerreto, lavori in corso a LadispoliL’Amministrazione comunale informa i cittadini che sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova condotta idrica nel quartiere Cerreto. Un intervento prioritario che punta a garantire maggio ... terzobinario.it La sospensione è propedeutica alla messa in esercizio della nuova condotta idrica realizzata con la realizzazione dei singoli allacci d’utenza. facebook Nuova condotta idrica, alcune ore di stop all'erogazione acqua per 700 utenze. Viva Servizi, l'11 marzo ad Ancona. Sospensione tra Archi, stazione e Piano #ANSA x.com