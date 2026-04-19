Polizia locale il nodo della nuova caserma Comanducci cambia rotta | Valutiamo via Tagliamento

Il candidato sindaco sostenuto dai partiti di centro destra ha presentato il suo programma elettorale, che include diversi interventi sulla sicurezza cittadina. Tra le priorità, si parla di una possibile modifica alla localizzazione della nuova caserma della polizia locale, con una valutazione che coinvolge anche l'area di via Tagliamento. La questione della gestione della sicurezza rimane al centro del dibattito politico locale.

Ci sono vari paragrafi dedicati alla sicurezza cittadina nel programma elettorale che il candidato sindaco Marcello Comanducci, sostenuto dai partiti di centro destra e dalla lista Fare, ha pubblicato e presentato nei giorni scorsi.Tra gli argomenti che sta prendendo piede in queste ore c'è.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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