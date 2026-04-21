Nuova alleanza civico-cattolica | accordo tra DC e Reggio Protagonista per sostenere Cannizzaro sindaco

In occasione di un evento politico, il rappresentante della lista civica Reggio Protagonista ha annunciato un accordo tra la Democrazia Cristiana e il movimento civico. L'intesa riguarda aspetti politici e programmatici e viene comunicata nel corso di una visita ufficiale. La notizia segna un passo importante per la ripresa della presenza della Democrazia Cristiana sulla scena locale.

A margine dell'annuncio del ritorno sulla scena politica di Democrazia Cristiana, il promotore e coordinatore della lista civica Reggio Protagonista il prof Simone Antonio Veronese, ha annunciato un importante accordo siglato politico e programmatico proprio in occasione della visita.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Ritorno della DC a Reggio: Rotondi rilancia con CannizzaroLunedì 20 aprile 2026, l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria ospita la conferenza stampa che segna il rientro ufficiale della Democrazia Cristiana... Cannizzaro sindaco, il legame con Reggio Calabria e gli interventi simboloIl deputato di Forza Italia che ieri ha ufficializzato la sua candidatura per le comunali, è legato alla città dello Stretto per una serie di... Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Nuova alleanza civico-cattolica: accordo tra DC e Reggio Protagonista per sostenere Cannizzaro sindaco; La nuova DC con Reggio Protagonista al fianco di Cannizzaro. Veronese: su Ponte e valori visione condivisa. La nuova DC con Reggio Protagonista al fianco di Cannizzaro. Veronese: su Ponte e valori visione condivisaA seguito dell’incontro odierno con l’On. Gianfranco Rotondi, in occasione del ritorno della Democrazia Cristiana con una nuova struttura organizzativa sul territorio, il Prof. Simone Veronese, coordi ... strettoweb.com