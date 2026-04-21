Nuno ammette | Sarà una lotta fino alla fine mentre il West Ham guadagna punti al Crystal Palace

Nell’ultima giornata di campionato, il West Ham ha pareggiato 0-0 contro il Crystal Palace a Selhurst Park. La partita, giocata lunedì sera, è stata caratterizzata da un ritmo intenso e da molte occasioni di combattimento tra le due squadre. Nuno, allenatore del West Ham, ha dichiarato che sarà una lotta fino alla fine per evitare la retrocessione. La classifica vede entrambe le squadre coinvolte nella zona a rischio.

2026-04-20 23:58:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il West Ham ha pareggiato 0-0 il Crystal Palace a Selhurst Park lunedì sera in uno spettacolo di battaglia che ha fatto ben poco per allentare la tensione in fondo alla Premier League. Il punto lascia il West Ham ancora in lotta per la retrocessione con cinque partite da giocare, mentre il Palace non è stato in grado di aumentare lo slancio costruito dalle recenti imprese europee nella Conference League. Nuno Espirito Santo ha riconosciuto la difficoltà del compito affrontato dalla sua squadra, ma ha tratto incoraggiamento dalla prestazione difensiva. “Abbiamo fatto una buona prestazione.🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Nuno ammette: “Sarà una lotta fino alla fine” mentre il West Ham guadagna punti al Crystal Palace Notizie correlate Il Crystal Palace pareggia col West Ham e “dà una mano” al Tottenham di De Zerbi nella lotta salvezzaIl West Ham pareggia in casa del Crystal Palace e tiene ancora a galla il Tottenham nella lotta salvezza. Pronostico Crystal Palace-West Ham: il momento di allungareCrystal Palace-West Ham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico... Una raccolta di contenuti West Ham, Potter esonerato a due giorni dall'Everton: Necessario un cambiamentoIl West Ham ha deciso di cambiare allenatore a due giorni dal prossimo match di Premier League. In mattinata gli Hammers hanno infatti diramato una nota, comunicando l'esonero di Graham Potter. Il ... tuttosport.com West Ham, quasi fatta per l'arrivo di Nuno Espirito Santo: può debuttare già lunedìNuno Espirito Santo sta per tornare in pista, a poche settimane dalla fine del suo rapporto con il Nottingham Forest. Stando a quello che riporta BBC Sport, il portoghese diventerà il nuovo allenatore ... tuttomercatoweb.com