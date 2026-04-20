La partita tra Crystal Palace e West Ham si disputa nella trentatreesima giornata di Premier League. Entrambe le squadre arrivano da risultati recenti che hanno influenzato la classifica, con i padroni di casa in lotta per mantenere la posizione e gli ospiti impegnati a migliorare il proprio rendimento. La gara si svolge sul campo del Crystal Palace, con entrambe le formazioni che cercano punti fondamentali per le rispettive ambizioni.

Crystal Palace-West Ham è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico Il Crystal Palace ha decisamente vissuto dei giorni importantissimi, conquistando nel corso della passata settimana una qualificazione ad una semifinale europea per la prima volta nella propria storia. E siccome in campionato ormai la salvezza, vero obiettivo fino a poco tempo fa, è stato raggiunto, adesso il pensiero non può che essere solo alla Coppa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it A differenza del West Ham, ovviamente: gli ospiti sono un punto davanti al Tottenham che sarebbe retrocesso, e hanno l’occasione per allungare.🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Crystal Palace-West Ham: il momento di allungare

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