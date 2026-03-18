Raid di Israele su Beirut Teheran lancia bombe a grappolo su Tel Aviv Ucciso il ministro dell' Intelligence iraniano Giustiziato un cittadino svedese

Nella giornata di oggi si sono verificati nuovi episodi di violenza in Medio Oriente. Israele ha condotto un raid su Beirut, mentre Teheran ha lanciato bombe a grappolo su Tel Aviv. È stato inoltre comunicato l’uccisione del ministro dell’Intelligence iraniano e la giustizia è stata fatta nei confronti di un cittadino svedese. Il conflitto, iniziato sabato 28 febbraio, continua a coinvolgere Iran e Libano con attacchi reciproci.

Nuovo giorno di guerra in Medio Oriente. Il conflitto iniziato sabato 28 febbraio prosegue con attacchi incrociati verso l'Iran e il Libano. Teheran risponde con attacchi su Israele e nel resto dell'area del Golfo. Ucciso il ministro dell'intelligence iraniano L’Idf ha preso di mira questa notte a Beirut Ismail Khatib, ministro dell’intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia 'Imam Hussein'. Lo riferiscono i media israeliani. Khatib ha ricoperto l'incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi sia in quello di Pezeshkian. Fonti israeliane hanno riferito: «Attendiamo i risultati dell’attacco, sembra promettente». 🔗 Leggi su Feedpress.me

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