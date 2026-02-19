Il modello economico di Putin regge solo finché dura la guerra

Il modello economico di Putin crolla quando finisce la guerra. L’aumento delle spese militari porta a una svalutazione della moneta e a una riduzione delle riserve. La Russia dipende molto dalle esportazioni di petrolio e gas, ma le sanzioni colpiscono le entrate del governo. La crisi si fa sentire anche nelle città: molte aziende riducono la produzione e licenziano lavoratori. Se il conflitto si ferma, il sistema economico rischia di collassare, lasciando il Paese senza strategie di ripresa.

L’economia russa è entrata in un circolo vizioso: più lo Stato spende per la guerra, più indebolisce il mercato interno che dovrebbe sostenerlo nel lungo periodo. Per continuare a combattere, Vladimir Putin ha bisogno di un’economia più forte, ma quella russa si sta logorando proprio per sostenere lo sforzo bellico. Negli ultimi due anni la crescita non è arrivata perché l’economia nel suo insieme stava meglio, ma perché lo Stato ha spostato enormi quantità di denaro verso la difesa. Ha aumentato la spesa pubblica, ha fatto più deficit, ha emesso più debito interno e ha usato le entrate del petrolio e del gas, che però stanno diminuendo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

