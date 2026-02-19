Il modello economico di Putin regge solo finché dura la guerra
Il modello economico di Putin crolla quando finisce la guerra. L’aumento delle spese militari porta a una svalutazione della moneta e a una riduzione delle riserve. La Russia dipende molto dalle esportazioni di petrolio e gas, ma le sanzioni colpiscono le entrate del governo. La crisi si fa sentire anche nelle città: molte aziende riducono la produzione e licenziano lavoratori. Se il conflitto si ferma, il sistema economico rischia di collassare, lasciando il Paese senza strategie di ripresa.
L’economia russa è entrata in un circolo vizioso: più lo Stato spende per la guerra, più indebolisce il mercato interno che dovrebbe sostenerlo nel lungo periodo. Per continuare a combattere, Vladimir Putin ha bisogno di un’economia più forte, ma quella russa si sta logorando proprio per sostenere lo sforzo bellico. Negli ultimi due anni la crescita non è arrivata perché l’economia nel suo insieme stava meglio, ma perché lo Stato ha spostato enormi quantità di denaro verso la difesa. Ha aumentato la spesa pubblica, ha fatto più deficit, ha emesso più debito interno e ha usato le entrate del petrolio e del gas, che però stanno diminuendo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Zelensky: "Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo" – Il videoNel suo intervento, Zelensky sostiene che Putin proseguirà la guerra finché avrà risorse finanziarie per mantenere il supporto interno e finanziare le operazioni militari.
Leggi anche: I russi iniziano a sentire il peso economico della guerra di Putin
La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro
Argomenti discussi: Circolo vizioso | Il modello economico di Putin regge solo finché dura la guerra; Economia civile e di comunione, la svolta possibile; La città del Natale genera oltre 10 milioni sul sistema economico locale; Agrivoltaico alla prova del mercato: Conta il modello industriale, non l’incentivo.
iPhone 17e, il nuovo modello economico è dietro l'angolo? Filtra la data di lancioSi rimettono in moto i rumor su iPhone 17e. E per una buona ragione: secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il lancio del prossimo melafonino economico (per gli standard di Apple, s'intende) sarebb ... hdblog.it
Handelsblatt: possibile rinvio per il nuovo modello economico elettrico di VolkswagenIl quotidiano economico tedesco Handelsblatt riferisce che il nuovo modello Volkswagen, una macchina completamente elettrica da 25.000 euro, potrebbe essere disponibile inizialmente solo in una ... ansa.it
Guerra in Ucraina, Trump incalza Zelensky per la ‘pace’ mentre Putin continua a bombardare Trump preme sull’Ucraina a Ginevra, mentre la Russia non dà tregua. Attacco massiccio sulle strutture energetiche: Putin guadagna tempo. La trattativa a Ginevra - h facebook
Vannacci, l’Uomo Qualunquemente. Se fosse vero, come pensano i più, che dietro l'uscita del generale Vannacci dalla Lega si proietta l'ombra di Putin ci dovremmo rallegrare per la sua, di Putin, scarsa sagacia. Che vantaggio potrebbe ricavare dall'indeboli x.com