Il modello economico di Putin crolla quando finisce la guerra. L’aumento delle spese militari porta a una svalutazione della moneta e a una riduzione delle riserve. La Russia dipende molto dalle esportazioni di petrolio e gas, ma le sanzioni colpiscono le entrate del governo. La crisi si fa sentire anche nelle città: molte aziende riducono la produzione e licenziano lavoratori. Se il conflitto si ferma, il sistema economico rischia di collassare, lasciando il Paese senza strategie di ripresa.

L’economia russa è entrata in un circolo vizioso: più lo Stato spende per la guerra, più indebolisce il mercato interno che dovrebbe sostenerlo nel lungo periodo. Per continuare a combattere, Vladimir Putin ha bisogno di un’economia più forte, ma quella russa si sta logorando proprio per sostenere lo sforzo bellico. Negli ultimi due anni la crescita non è arrivata perché l’economia nel suo insieme stava meglio, ma perché lo Stato ha spostato enormi quantità di denaro verso la difesa. Ha aumentato la spesa pubblica, ha fatto più deficit, ha emesso più debito interno e ha usato le entrate del petrolio e del gas, che però stanno diminuendo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Il modello economico di Putin regge solo finché dura la guerra

Zelensky: "Putin continuerà la guerra finché avrà soldi per farlo" – Il videoNel suo intervento, Zelensky sostiene che Putin proseguirà la guerra finché avrà risorse finanziarie per mantenere il supporto interno e finanziare le operazioni militari.

Leggi anche: I russi iniziano a sentire il peso economico della guerra di Putin

La Russia crolla: la guerra di Putin in Ucraina gli si ritorce contro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.