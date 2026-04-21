Nucleare iraniano la Cina attacca Washington | Serve sincerità no a derive atomiche in Giappone

La Cina ha chiesto agli Stati Uniti di mostrare maggiore sincerità nella gestione della questione nucleare iraniana, nel corso di un intervento ufficiale. Contestualmente, ha rivolto un avvertimento al Giappone riguardo alle discussioni interne su una possibile produzione di armi nucleari, sottolineando l’importanza di evitare derive nel settore. La dichiarazione si inserisce nel contesto delle tensioni legate al programma nucleare in Medio Oriente e alle opinioni sul possibile sviluppo di capacità nucleari in Asia.

La Cina ha invitato gli Stati Uniti a dimostrare “sincerità” nella gestione della crisi legata al programma nucleare iraniano, intervenendo al tempo stesso con un netto monito rivolto al Giappone sul dibattito interno riguardante una possibile acquisizione di armi nucleari. È quanto emerge dal nuovo rapporto nazionale sull’attuazione del Trattato di non proliferazione nucleare (Tnp), pubblicato il 20 aprile dal ministero degli Esteri cinese, documento che delinea la posizione ufficiale di Pechino sullo stato attuale del disarmo e delle tensioni globali legate all’atomica. Nel rapporto, la Cina ribadisce la propria adesione alla dottrina del “non primo utilizzo” delle armi nucleari (“no first use”), riaffermando la linea storica di Pechino basata sulla deterrenza difensiva e sulla contrarietà a qualsiasi escalation nucleare preventiva.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Nucleare iraniano, la Cina attacca Washington: “Serve sincerità, no a derive atomiche in Giappone” Notizie correlate Washington punta ancora il dito verso la Cina sul nucleare. Nuove info su Lop NurNelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardo alle accuse di aver condotto dei test nucleari mosse dagli Stati Uniti verso la Repubblica... “Colloqui con Washington per il nucleare”. Il regime iraniano si piega agli UsaIl presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha ordinato l'inizio di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Cina: un piano in quattro punti per risolvere la crisi tra Usa e Iran; L’intesa atomica si fa solo con la Cina; Il programma nucleare iraniano: dalle ambizioni dello Shah alla soglia della bomba; Iran, la regia silenziosa della Cina tra stallo negoziale e guerra. Trump: Non voglio litigare con il Papa, ma deve capire che l'Iran non può avere l'atomicaPapa Leone XIV e Giorgia Meloni dovrebbero trarre conforto dal fatto che il punto centrale dell’attacco sferrato contro di loro da Donal Trump contiene un indizio su come sarebbe possibile riportare l ... lastampa.it La Cina aiuta l’Iran, ma senza esporsiInvia armi e condivide informazioni, ma non si espone anche per non compromettere i rapporti coi paesi del Golfo ... ilpost.it L’ultima volta ci vollero anni Parliamo dell’ultimo grande accordo sul nucleare iraniano, quello fatto nel 2015 dall’amministrazione di Barack Obama. Trump l’ha sempre criticato e giudicato troppo favorevole all’Iran, tanto che se ne ritirò nel 2018, di fatto svuot facebook Il presidente iraniano Masoud #Pezeshkian attacca le posizioni degli #StatiUniti sul #nucleare. “Il presidente degli #USA afferma che l'Iran non dovrebbe usare il suo potere nucleare, ma non spiega di quale crimine si tratti. Qual è la sua posizione nel mond x.com