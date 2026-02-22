washington punta ancora il dito verso la cina sul nucleare nuove info su lop nur

Gli Stati Uniti accusano la Cina di aver condotto test nucleari a Lop Nur, una base segreta nel deserto, per rafforzare la loro posizione diplomatica. Le indiscrezioni indicano che le attività sono state rilevate attraverso satelliti militari e analisi di dati ambientali. La questione alimenta le tensioni tra i due paesi, che si scontrano anche su altri fronti. Le nuove informazioni mostrano quanto la questione nucleare rimanga un punto critico nelle relazioni internazionali.

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli riguardo alle accuse di aver condotto dei test nucleari mosse dagli Stati Uniti verso la Repubblica Popolare Cinese. A fornirli è stato Christopher Yeaw, Assistant Secretary of State presso il Bureau of Arms Control and Nonproliferation, intervenendo nel corso di un evento organizzato dall’Hudson Institute. Secondo il funzionario americano, Pechino avrebbe condotto un test nucleare non dichiarato nel 2020 presso il sito di Lop Nur, storicamente associato ai test nucleari cinesi. L’episodio sarebbe stato individuato attraverso la rilevazione di un evento sismico di magnitudo 2,75 registrato il 22 giugno di quell’anno nelle immediate vicinanze dell’area, in accordo con quanto già affermato nel corso di questo mese dall’ Under Secretary of State for Arms Control and International Security Thomas DiNanno. 🔗 Leggi su Formiche.net

Pucci si ritira da Sanremo, Meloni gli esprime solidarietà e punta il dito verso la sinistra che controbatteAndrea Pucci ha deciso di ritirarsi dalla partecipazione a Sanremo, e in molte voci si è alzato il dibattito politico.

“L’Ucraina vuole la pace, tu no”: Trump punta il dito su ZelenskyIn un contesto di crescente tensione internazionale, Donald Trump ha rivolto accuse e parole forti contro Zelensky, sottolineando la sua volontà di mettere fine al conflitto in Ucraina.

