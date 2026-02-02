Il regime iraniano ha deciso di aprire un canale di dialogo con gli Stati Uniti sul nucleare. Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha dato il via libera e ha ordinato di avviare i colloqui. È una mossa inaspettata che potrebbe cambiare gli equilibri nella regione.

Il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, ha ordinato l'inizio di colloqui sul nucleare con gli Stati Uniti. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Fars, precisando che i colloqui dovranno riguardare esclusivamente la questione del nucleare. L'agenzia di stampa Tasnim sostiene che ai colloqui prenderanno parte il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, e l'inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, ma senza precisare la data né il luogo. La Turchia è una delle sedi possibili, secondo alcune fonti. L'Iran ha inoltre dichiarato di non aver ricevuto alcun ultimatum dagli Stati Uniti per raggiungere un accordo sul nucleare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Colloqui con Washington per il nucleare”. Il regime iraniano si piega agli Usa

Teheran annuncia passi avanti nei colloqui con Washington.

Negli ultimi due giorni, i negoziati tra Ucraina e Stati Uniti sono stati descritti come costruttivi e produttivi, segnando progressi concreti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all'argomento.

