Noureddine uno degli ospiti | Grazie per l’accoglienza

Domenica nel chiostro interno di San Bartolo si sono svolti momenti di incontro e condivisione, con alcuni ospiti presenti. Tra loro, uno ha ringraziato per l’accoglienza ricevuta. L’area si è animata di persone che si sono riunite in un’atmosfera di dialogo e scambio. La giornata ha visto la partecipazione di diversi presenti, che hanno condiviso esperienze e parole di gratitudine.

Domenica il chiostro interno di San Bartolo si è trasformato in uno spazio vivo di incontro, accoglienza e condivisione. È qui che ha preso forma il pranzo di quartiere insieme agli abitanti di Aguscello, nato dal desiderio di conoscersi, stare insieme e costruire relazioni autentiche. Tavoli e panche sono stati raccolti e sistemati nel chiostro, mentre ciascuno ha contribuito portando qualcosa da mangiare. Ma più di tutto, ognuno ha portato con sé curiosità, apertura e voglia di vivere un’esperienza diversa dal solito. A rendere ancora più speciale l’atmosfera è stato il contributo di Arti Teatro, che ha accompagnato il pomeriggio con momenti coinvolgenti e partecipati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Noureddine, uno degli ospiti: "Grazie per l’accoglienza" Notizie correlate Leggi anche: Shiva potrebbe essere uno degli ospiti di Francesca Fagnani a Belve Una donazione per aiutare i bimbi che entrano in ospedale grazie al "kit accoglienza"E' stato consegnata oggi in Veneto la donazione raccolta da Despar, che andrà anche alle associazioni Aimo che operano a Bologna, in particolare...