Shiva potrebbe essere uno degli ospiti di Francesca Fagnani a Belve

Stasera va in onda la prima puntata della nuova stagione di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani sulla Rai. Tra gli ospiti, si ipotizza la presenza di Shiva, che potrebbe partecipare all'evento televisivo. La trasmissione tornerà in diretta dopo la pausa e prevede interventi di vari ospiti, mantenendo il formato di approfondimento e interviste che la caratterizza.

L'indiscrezione arriva da L'Espresso. Il trapper milanese è reduce dalla riduzione di pena e passaggio all'obbligo di firma dopo la condanna per tentato omicidio Tutto pronto per l'attesa prima puntata della nuova stagione di Belve, il format tv Rai condotto da Francesca Fagnani, in arrivo questa sera, 7 aprile. E mentre il programma presenta i volti delle persone che sono state messe ‘sotto torchio’ dalla padrona di casa, arriva un'indiscrezione. Secondo L'Espresso, tra le persone che Fagnani ha intervistato ci sarebbe anche il trapper milanese Shiva, al secolo Andrea Arrigoni. Nulla di confermato, per ora, anche se l'ipotesi sembra piuttosto plausibile. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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