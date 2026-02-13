Una donazione per aiutare i bimbi che entrano in ospedale grazie al kit accoglienza

13 feb 2026

La fondazione Abio Italia Ets riceve una donazione di 7 mila euro per sostenere il progetto

E' stato consegnata oggi in Veneto la donazione raccolta da Despar, che andrà anche alle associazioni Aimo che operano a Bologna, in particolare all'Ospedale Maggiore: "Un aiuto concreto per bambini e famiglie" Una donazione da 7 mila euro che serve a supportare il grande e importante lavoro di fondazione Abio Italia Ets, una realtà che da anni aiuta bambini, adolescenti e famiglie durante il ricovero ospedaliero. La consegna simbolica dell’assegno si è svolta oggi presso l’ospedale della Donna e del Bambino di Verona, alla presenza della consigliera di amministrazione della fondazione e Francesca Furlan di Despar Nord.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

