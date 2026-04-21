Nella notte tra il 20 e il 21 aprile, a Como, un uomo di 38 anni è stato coinvolto in uno scontro violento. L’incidente si è concluso con ferite serie per la persona coinvolta, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Sant’Anna. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per chiarire quanto accaduto.

Un uomo di 38 anni è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Anna dopo un violento scontro avvenuto nella notte tra il 20 e il 21 aprile. L’aggressione si è consumata poco prima dell’una e mezza in via Regina Teodolinda a Como, in un punto specifico della carreggiata che congiunge la zona della stazione San Giovanni con piazza San Rocco. Intervento dei soccorsi e accertamenti della polizia. Le squadre della Croce Azzurra di Como sono arrivate tempestivamente sul luogo del ferimento per prestare le prime cure al trentottenne, prima di procedere con il trasferimento presso la struttura ospedaliera locale. Sebbene le condizioni cliniche non siano state ufficialmente comunicate, i primi rilievi fanno pensare a una situazione non grave.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notte di violenza a Como: 38enne ferito dopo un brutto scontro

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