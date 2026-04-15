Scontro violento a Como | 20enne ferito gravemente salvo il bambino

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, a Como, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta che ha causato il ferimento grave di un giovane di 20 anni. L’incidente ha coinvolto anche un bambino, che fortunatamente è rimasto illeso. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un violento impatto tra un’auto e una motocicletta ha colpito il cuore del traffico di Como nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile 2026. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 8, all’altezza del civico 138 in via Varesina, proprio dove la strada incrocia via Giussani. Il giovane conducente della moto, un ventenne, è stato scaraventato a terra con estrema forza a causa della collisione. I sanitari della Croce Azzurra di Como, intervenuti sul posto insieme a un’automedica, hanno dovuto gestire un quadro clinico di massima gravità, concentrandosi sui gravi traumi subiti dal ragazzo al volto. Una volta stabilizzato, il ventenne è stato trasferito d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro violento a Como: 20enne ferito gravemente, salvo il bambino ENG SUB |The 3-Year Promise Full : Never Underestimate a Poor Boy|Battle Through the Heavens Notizie correlate Leggi anche: Livorno: muore in scooter nello scontro con un camper sul Romito, ferito gravemente il marito Pognana Lario, motociclista ferito gravemente nello scontro frontale con un'autoPognana Lario, 18 marzo 2026 – Lo scontro tra un'auto e una moto avvenuto verso le 13 a Pognana Lario, sulla strada Statale nel tratto di via... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Boato nella notte a Mariano Comense, violento scontro tra auto: un ferito in ospedale; Scontro violento due auto a Varese, gravissimo un 35enne: trasportato d'urgenza in ospedale; Auto ribaltata in via Asiago dopo un violento scontro: traffico in tilt sulla A9 per buona parte della mattinata; Bevera: violento scontro tra due vetture sulle SS342. Scontro tra un’auto e una moto in via Varesina a Como, due feritiAd avere la peggio il motociclista di vent’anni che è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Sull’auto viaggiava anche un bambino di otto anni che fortunatamente non ha riportato gravi lesion ... laprovinciadicomo.it Auto ribaltata in via Asiago dopo un violento scontro: traffico in tilt sulla A9 per buona parte della mattinataIncidente alle 8.30 vicino al viadotto Brogeda: chiusi ingresso e uscita Lago di Como, code fino a 4 chilometri verso Chiasso. Pesanti le ripercussioni in tutta la zona. ciaocomo.it Scontro violento tra un auto e un trattore. Un 23enne e un 61enne in codice rosso - facebook.com facebook Scontro violento tra auto nel Messinese: due morti x.com