Scontro violento a Como | 20enne ferito gravemente salvo il bambino

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella mattinata di mercoledì 15 aprile 2026, a Como, si è verificato un incidente tra un'auto e una motocicletta che ha causato il ferimento grave di un giovane di 20 anni. L’incidente ha coinvolto anche un bambino, che fortunatamente è rimasto illeso. Le autorità sono intervenute sul posto per i rilievi e il soccorso delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Un violento impatto tra un’auto e una motocicletta ha colpito il cuore del traffico di Como nella mattinata di questo mercoledì 15 aprile 2026. L’incidente è avvenuto poco prima delle ore 8, all’altezza del civico 138 in via Varesina, proprio dove la strada incrocia via Giussani. Il giovane conducente della moto, un ventenne, è stato scaraventato a terra con estrema forza a causa della collisione. I sanitari della Croce Azzurra di Como, intervenuti sul posto insieme a un’automedica, hanno dovuto gestire un quadro clinico di massima gravità, concentrandosi sui gravi traumi subiti dal ragazzo al volto. Una volta stabilizzato, il ventenne è stato trasferito d’urgenza in ospedale per le cure necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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