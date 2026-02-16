Eboli Carnevale roso dalla violenza | scontro tra partecipanti un ferito e indagini in corso

A Eboli, durante i festeggiamenti di Carnevale, due gruppi di partecipanti si sono affrontati con violenza, lasciando una persona ferita. La rissa, scoppiata in strada, ha causato il caos tra i presenti, spingendo le forze dell’ordine a intervenire prontamente. Le autorità stanno ora indagando sugli eventi e sui motivi che hanno scatenato il conflitto. Un dettaglio che preoccupa è la presenza di alcuni oggetti contundenti usati durante lo scontro.

Carnevale Insanguinato ad Eboli: Scontro tra Partecipanti, un Ferito e Interrogativi sulla Sicurezza. Un pomeriggio di festa, preludio alla sfilata dei carri allegorici, si è trasformato in un episodio di violenza ad Eboli, in provincia di Salerno, domenica 15 febbraio 2026. Un alterco tra due persone coinvolte nell’organizzazione o nella partecipazione al Carnevale ha causato il ferimento di uno dei due uomini, richiedendo l’intervento della Polizia Municipale per ripristinare l’ordine. L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza durante le manifestazioni pubbliche e sulla gestione delle tensioni sociali in contesti di aggregazione.🔗 Leggi su Ameve.eu Scontro tra due auto Bmw-Panda, l’utilitaria si ribalta: un ferito in ospedale. Incidente a Eboli Scontro tra auto e furgone nel Varesotto, morta una donna: indagini in corso Un incidente tra un'auto e un furgone si è verificato sulla superstrada 336 vicino a Lonate Pozzolo, nel Varesotto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Eboli. Tutto pronto per il Carnevale 2026: tre giorni di eventi; Eboli, tutto pronto per Il Carnevale del Sele; Carnevale di Eboli 2026: il programma delle sfilate tra carri allegorici e tradizione; Rissa prima della sfilata dei carri di Carnevale ad Eboli: un ferito. #Eboli, rissa prima della sfilata di Carnevale a Santa Cecilia: un ferito facebook #Eboli, rissa prima della sfilata di Carnevale a Santa Cecilia: un ferito x.com