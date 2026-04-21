Notte di fuoco in Ucraina | pioggia di droni e missili il bilancio è pesantissimo

Nelle ultime ventiquattro ore, diverse regioni dell’Ucraina sono state colpite da attacchi orchestrati con droni e missili provenienti dalla Russia. L’assalto ha provocato sette morti e almeno 59 feriti, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Le infrastrutture sono state danneggiate e le forze di sicurezza stanno ancora valutando l’entità dei danni e le zone più colpite. La situazione resta molto tesa sul territorio.

Sei morti e almeno 59 feriti: è questo il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito diverse regioni dell’ Ucraina nelle ultime 24 ore. Un’escalation che ha coinvolto numerosi centri abitati e infrastrutture, con conseguenze pesanti anche sulla rete elettrica. Secondo l’aeronautica militare ucraina, le forze russe hanno lanciato 143 droni durante la notte, di cui 116 sarebbero stati intercettati. A questi si sono aggiunti due missili balistici Iskander-M, uno dei quali abbattuto dalla difesa aerea. Numeri che confermano l’intensità crescente degli attacchi e la pressione costante sulle difese ucraine. Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia tra le aree più colpite.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Notte di fuoco in Ucraina: pioggia di droni e missili, il bilancio è pesantissimo Notizie correlate Leggi anche: Pioggia di fuoco sull'Ucraina: Mosca colpisce con 420 droni e 39 missili Leggi anche: Ucraina, pioggia di missili e droni nei giorni dei colloqui trilaterali Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Notte di fuoco a Brindisi: scoppia il rogo in una palestra, si ipotizza il dolo. In fiamme anche un'auto al Sant'Elia; Notte di fuoco a Corigliano-Rossano: due incendi d’auto, coinvolti più veicoli; Due giovani centrati da proiettili, notte di fuoco ad Acerra; Far west nel campo rom di via dei Gordiani. Incendiate tre baracche dopo la lite tra famiglie, investiti donna e poliziotto. Notte di fuoco a Bollate: bruciano i rifiuti in un’azienda di smaltimentoSono proseguite per tutta la notte scorsa le operazioni di spegnimento di un incendio, divampato nella serata di ieri all'esterno di un'azienda per lo smaltimen ... settenews.it Due auto a fuoco nella notte: è caccia al piromane di Deiva MarinaLa Spezia – Due automobili incendiate nella notte di sabato a Deiva Marina. A dare l’allarme, attorno alle 23.30, sono stati abitanti e commercianti della zona, tra loro anche il sindaco Ivan Valerian ... ilsecoloxix.it 'Notte dei Leoni' allo Stadio Maradona: anche il Pampa Sosa si unisce alle leggende nel tempio di Diego Napoli si prepara a riabbracciare uno dei suoi figli adottivi più amati. Quando manca poco più di un mese dall'amichevole 'Notte dei Leoni' del 26 ma - facebook.com facebook Prima le botte alla madre, poi il raid contro l'auto: notte di terrore a via Alia ift.tt/rMgZeyV x.com