Ucraina pioggia di missili e droni nei giorni dei colloqui trilaterali

L'Ucraina ha subito un attacco di missili e droni durante i colloqui tra Russia, Ucraina e NATO, causando danni a diverse zone del Paese. Le incursioni sono avvenute proprio mentre i rappresentanti delle tre parti si confrontavano per cercare una soluzione alla crisi. A causa dei raid, le autorità ucraine hanno dovuto evacuare alcune aree e rafforzare le difese contro altri attacchi in arrivo. Nel frattempo, la Polonia ha deciso di chiudere temporaneamente due aeroporti, temendo ulteriori rischi per i voli civili.