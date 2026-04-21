Notte di fiamme | rogo ai rifiuti a Bollate e casa distrutta a Milano

Durante la notte, un incendio ha coinvolto la struttura di smaltimento rifiuti situata a Bollate, richiamando l’intervento di numerosi vigili del fuoco. Nelle stesse ore, a Milano, un incendio ha distrutto un’abitazione, senza segnalare feriti. Sul luogo sono stati inviati soccorritori e sono stati attivati controlli ambientali per valutare eventuali rischi per la popolazione. Le cause degli incendi sono ancora in fase di accertamento.

Un violento incendio ha colpito la struttura di smaltimento rifiuti Riam a Bollate durante le ore notturne, mobilitando decine di soccorritori e attivando protocolli di monitoraggio ambientale per proteggere la popolazione locale. Mentre le fiamme divoravano materiali accumulati all’esterno dell’azienda, un secondo rogo ha distrutto un appartamento in via Mari Jonio a Milano, costringendo i residenti a un’evacuazione immediata. Il fronte del disastro a Bollate è stato gestito da una forza lavoro massiccia composta da sessanta Vigili del Fuoco, con il supporto fondamentale dei colleghi provenienti dal comando di Monza. Le operazioni di spegnimento sono durate oltre sei ore, impegnando i reparti in una lotta continua contro il fuoco che ha interessato un deposito di autodemolitori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di fiamme: rogo ai rifiuti a Bollate e casa distrutta a Milano Notizie correlate Leggi anche: Ancora fiamme nella notte, auto distrutta da un rogo: si indaga Audi Q5 distrutta da un rogo, fiamme anche nel vano motore di un autofurgoneNel primo caso, ad Alliste, sono intervenuti i vigili del distaccamento di Ugento; nel secondo, verificatosi a Lecce, una squadra del comando... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Notte di fuoco a Brindisi: scoppia il rogo in una palestra, si ipotizza il dolo. In fiamme anche un'auto al Sant'Elia; Far west nel campo rom di via dei Gordiani. Incendiate tre baracche dopo la lite tra famiglie, investiti donna e poliziotto; Fiamme nella notte alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro; Grosso incendio alla Riam di Bollate: i pompieri lavorano tutta la notte per domare le fiamme. Fiamme alla Riam di Bollate: Vigili del Fuoco al lavoro tutta la notte, centraline Arpa per qualità ariaFiamme alla Riam di Bollate, notte di lavoro per i Vigili del fuoco e centraline Arpa per la qualità dell'aria Una lunga notte di fiamme e lavoro ... ilnotiziario.net Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. L'Arpa monitora l'ariaÈ stata una notte di massima allerta a Bollate (Milano), dove un imponente incendio ha divorato l'area esterna della Riam, un'azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Le fiamme s ... milanotoday.it Incendio in un’azienda di smaltimento rifiuti a Bollate: fiamme nella notte, in corso le operazioni di bonifica (Link all'articolo nel primo commento) - facebook.com facebook Omicidio Sciorilli, il padre Antonio confessa dopo una notte di interrogatorio x.com