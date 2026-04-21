Il Palacalafiore di Reggio Calabria si appresta ad ospitare dal 7 al 9 maggio il musical Notre Dame De Paris, un evento che ha già attirato 10.000 spettatori con i biglietti venduti. Questa produzione, molto attesa, si prepara a offrire un’esperienza di grande spettacolo dal vivo, con l’obiettivo di stabilire nuovi riferimenti nel panorama regionale. La richiesta di partecipazione ha superato le aspettative, creando grande attesa tra il pubblico.

Il Palacalafiore di Reggio Calabria si prepara ad accogliere il colossale musical Notre Dame De Paris nei giorni 7, 8 e 9 maggio, con una produzione che promette di ridefinire gli standard dello spettacolo dal vivo nella regione. La conferenza stampa tenutasi presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio ha ufficializzato i dettagli di un evento che vede coinvolti oltre cento professionisti tra tecnici e operai, con una gestione logistica che inizierà già dalla sera di domenica 3 maggio per l’allestimento delle scenografie. L’annuncio è arrivato attraverso la voce di Graziano Galatone, interprete del ruolo di Febo, che ha condiviso con i presenti i dettagli della produzione firmata da David e Clemente Zard.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Notre Dame De Paris a Reggio: successo folle, 10.000 posti già occupati

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