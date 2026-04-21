nota imprenditrice muore a 38 anni era diventata mamma da 5 mesi

Una nota imprenditrice è deceduta a 38 anni a causa di una malattia che si è sviluppata rapidamente. Era diventata mamma da soli cinque mesi e la sua scomparsa è avvenuta tra domenica e lunedì, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che si prepara a ricordarla con rispetto. Le cause della malattia sono ancora al vaglio delle autorità sanitarie.

Sarzana, 21 aprile 2026 – Se ne è andata nella notte tra domenica e lunedì, per una malattia che in brevissimo tempo l’ha strappata ai suoi affetti più cari. Sarzana piange la scomparsa di Giulia Coloru, imprenditrice trentottenne e titolare della profumeria Astrale nella centralissima via Mazzini. Apprezzata per l’amore incondizionato che nutriva per il suo lavoro e per la città dove, dal 2010, aveva deciso di far nascere e crescere la sua attività, Giulia – associata Confcommercio e membro del Consorzio Sarzana Vitae – era mamma da appena 5 mesi. Una passione, quella per il mondo dei profumi, che la accompagnava fin dall’infanzia e che aveva saputo tradurre in un progetto imprenditoriale cresciuto insieme a lei.🔗 Leggi su Lanazione.it

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