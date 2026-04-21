Nota imprenditrice muore a 38 anni era diventata mamma da 5 mesi

Da lanazione.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nota imprenditrice è deceduta a 38 anni a causa di una malattia che si è sviluppata rapidamente. Era diventata mamma da soli cinque mesi e la sua scomparsa è avvenuta tra domenica e lunedì, lasciando un vuoto tra familiari e amici. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale, che si prepara a ricordarla con rispetto. Le cause della malattia sono ancora al vaglio delle autorità sanitarie.

Sarzana, 21 aprile 2026 – Se ne è andata nella notte tra domenica e lunedì, per una malattia che in brevissimo tempo l’ha strappata ai suoi affetti più cari. Sarzana piange la scomparsa di Giulia Coloru, imprenditrice trentottenne e titolare della profumeria Astrale nella centralissima via Mazzini. Apprezzata per l’amore incondizionato che nutriva per il suo lavoro e per la città dove, dal 2010, aveva deciso di far nascere e crescere la sua attività, Giulia – associata Confcommercio e membro del Consorzio Sarzana Vitae – era mamma da appena 5 mesi. Una passione, quella per il mondo dei profumi, che la accompagnava fin dall’infanzia e che aveva saputo tradurre in un progetto imprenditoriale cresciuto insieme a lei.🔗 Leggi su Lanazione.it

nota imprenditrice muore a 38 anni era diventata mamma da 5 mesi
© Lanazione.it - Nota imprenditrice muore a 38 anni, era diventata mamma da 5 mesi

Notizie correlate

Ravenna, malore improvviso: muore mamma di 31 anni, imprenditrice e sportivaimprenditrice agricola e per oltre un decennio volto noto della pallavolo locale, lLa giovane, originaria di Savarna, è morta venerdì in seguito a un...

Mamma da pochi mesi, muore a 32 anni stroncata da una malattia raraMariaclara Beltrachini è morta a soli 32 anni stroncata da una malattia rara, scoperta nei giorni della nascita del piccolo Ethan, il bimbo venuto al...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Nota imprenditrice muore a 38 anni, era diventata mamma da 5 mesi; Imprenditrice muore in poche settimane per una malattia fulminante, Giulia Coloru aveva 38 anni. Gli amici: Siamo senza parole; Addio alla grande imprenditrice moglie del famoso politico; Tragedia a Gargallo | l’imprenditrice muore nel bosco il cane la veglia.

nota imprenditrice muore aImprenditrice muore in poche settimane per una malattia fulminante, Giulia Coloru aveva 38 anni. Gli amici: «Siamo senza parole»Un’intera città si è svegliata nel silenzio incredulo di una perdita improvvisa, quella di Giulia Coloru. A Sarzana (Liguria) le serrande ... leggo.it

nota imprenditrice muore aImprenditrice muore durante la passeggiata tra i boschi, il suo cane la veglia tutta la notteTragedia improvvisa a Gargallo (Novara), dove un'imprenditrice di 52 anni, Verusca Antonioli, è stata trovata senza vita domenica mattina in una zona boschiva in ... corriereadriatico.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.