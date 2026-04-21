Norris e la sindrome dell' impostore | Merito di essere in F1? Quelle lacrime per la pole a Monaco

Il pilota, campione del mondo e premiato con il riconoscimento Laureus come sportivo dell'anno, ha raccontato di aver attraversato un periodo di depressione prima della vittoria del suo titolo. Recentemente, ha parlato delle lacrime versate dopo aver ottenuto la pole position a Monaco e ha commentato il senso di merito nel suo percorso in Formula 1. Ha anche sottolineato l'importanza di aiutare gli altri ad affrontare i problemi legati alla salute mentale.

“Il mio atteggiamento non è mai stato: ‘Lo farò’, ma ‘Posso farlo? Ne sono capace?’”. E’ una delle tante ammissioni di fragilità interiori raccontate da Lando Norris in un’intervista al Guardian. L’occasione è stata la celebrazione del premio Laureus World Breakthrough of the Year, il riconoscimento annuale agli sportivi che più si sono distinti nel corso della scorsa stagione. Lando è quest’anno tra loro per la vittoria del Mondiale di F1, che lo ha reso il 35° campione del mondo della massima serie dell’automobilismo. Eppure, dietro a quel numero 1 che ora può sfoggiare sulla sua McLaren, si nasconde un uomo che ha dovuto lottare contro i propri demoni prima di riuscire a battere i rivali in pista.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Norris e la sindrome dell'impostore: "Merito di essere in F1?". Quelle lacrime per la pole a Monaco Notizie correlate Charlotte Flair confessa: “Lotto contro la sindrome dell’impostore”Charlotte Flair può entrare sul ring con l’aura di una regina, ma dietro le quinte la leggenda della WWE confessa di dover affrontare un’avversaria... Al Teatro Trastevere la sindrome dell’impostore e il noir dei CoenCosa: Doppio appuntamento teatrale con gli spettacoli Il Compleanno di Niki e Fargo.