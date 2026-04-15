Al Teatro Trastevere di Roma si terrà un doppio evento teatrale dal 23 al 26 aprile, con due spettacoli in programma. Il primo, intitolato

Cosa: Doppio appuntamento teatrale con gli spettacoli Il Compleanno di Niki e Fargo.. Dove e Quando: Teatro Trastevere, Roma; dal 23 al 26 aprile.. Perché: Una riflessione generazionale sulla precarietà psicologica seguita da un omaggio cult al cinema d’autore.. Il cuore pulsante di Trastevere si conferma uno dei centri nevralgici per la sperimentazione del teatro contemporaneo a Roma. In un aprile che profuma di rinascita artistica, il palco di Via Jacopa de’ Settesoli ospita una programmazione densa, capace di passare con disinvoltura dal dramma psicologico d’autore alla riscrittura scenica di un capolavoro cinematografico internazionale....🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Al Teatro Trastevere la sindrome dell’impostore e il noir dei Coen

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