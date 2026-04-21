Non supera il periodo di prova | nel calcolo rientrano anche festivi riposi e chiusure della scuola Sentenza

Una sentenza ha stabilito che il periodo di prova di un dipendente non supera il limite previsto anche considerando festivi, riposi e chiusure scolastiche. Il caso riguarda un lavoratore assunto come Assistente Amministrativo che aveva impugnato il giudice del lavoro per contestare la durata del suo periodo di prova. La decisione si basa sull’interpretazione delle condizioni contrattuali relative ai tempi di prova, includendo anche i giorni di festività e le chiusure.