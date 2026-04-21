Negli anni, le serate tra calciatori e amici sono state spesso al centro di discussioni e cronache di cronaca. Dalle feste notturne organizzate in locali di varie città italiane ai momenti di svago tra compagni di squadra, molte di queste occasioni sono finite sotto i riflettori per episodi di cronaca o vicende giudiziarie. La storia delle uscite notturne dei calciatori si intreccia con eventi che si sono svolti già dai tempi di grandi campioni del passato.

I calciatori lo sanno: è l’amalgama che conta, anche nei festini a luci rosse. Dalla zona mista alla zona privè, ogni tanto si alza la bandierina: e finiscono tutti in fuorigioco. Movida milanese senza il Var, escort in pressing sul portatore di palla. Sforzandosi verrebbe pure da ridere - gas esilarante, ovviamente - non ci fosse un’indagine in corso. La verità è che al calciatore sempre caro fu il bordello, altresì detto casino, casa di piacere, postribolo, localino giusto - emoticon con occhio che strizza - gintonerie e affini, discount del sesso a pagamento. Stavolta siamo nell’hinterland milanese, a Cinisello Balsamo, ma potrebbe essere ovunque.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Non solo Ronaldinho e il Viva Lain: calciatori, sesso e festini, la storia va avanti dai tempi di Meazza

RONALDINHO ha CAMBIATO per SEMPRE la storia del BARCELLONA.

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