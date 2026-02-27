Elettra Lamborghini torna a far parlare di sé, lasciando trasparire un’immagine di libertà e spensieratezza. Tra dichiarazioni sulla sua vita privata e riferimenti a feste e momenti di svago, si mostra senza filtri, alimentando curiosità e discussioni tra il pubblico. La sua presenza continua a catturare l’attenzione, confermando il ruolo di protagonista in questa stagione di gossip.

È la scheggia impazzita di quest’edizione. Una generatrice di tormentoni. Come quei «festini bilaterali» (intendeva dire “collaterali”) contro i quali si è scagliata dal palco dell’Ariston, sostenendo di non riuscire a dormire per via del chiasso. E poi le interviste fatte con il microfono incastrato tra i seni, siparietti, gag, battutine («Non ho voglia di bombare, se mio marito mi spompa non canto più», ha detto parlando del marito Afrojack, vero nome Nick Leonardus van de Wall, dj olandese che l’ha seguita in Riviera). Elettra Lamborghini non occupa solo la quota “preta” di Sanremo 2026, come qualcuno le ha urlato mercoledì sera dalla platea, facendola entrare nel club al quale in passato sono state iscritte anche le sensualissime Rose Villain ed Elodie. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Elettra Lamborghini: «Io, il sesso e quei festini. Sono libera come la Carrà»

Elettra Lamborghini a bordo della sua Lamborghini Urus

Il sonno è una priorità per Elettra Lamborghini, lo abbiamo scoperto in questo Sanremo. Neanche le “minacce” sono servite a fermare i «festini bilaterali» che disturbavano la sua quiete. Così, la cantante in gara con il brano “Voilà” non ha avuto altra scelta: ha facebook

Un’idea bilaterale: Elettra Lamborghini conduttrice del Festival x.com