Non solo gusto la cucina brindisina come patrimonio | il convegno

Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 16, si svolgerà a Brindisi un convegno dedicato alla cucina locale. L’evento si concentra sul ruolo della cucina come elemento di identità e patrimonio culturale della zona, evidenziando come i piatti tradizionali rappresentino parte integrante della memoria collettiva. La discussione coinvolgerà esperti e rappresentanti del territorio, con l’obiettivo di valorizzare le tradizioni culinarie brindisine.

BRINDISI - Un'iniziativa che mette al centro il valore della cucina come espressione di identità, memoria collettiva e patrimonio culturale del territorio: si terrà mercoledì 29 aprile 2026, dalle 16.30 alle 19.00, presso l'ex convento Santa Chiara di Brindisi, il convegno “La cucina come.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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